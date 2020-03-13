ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные из-за коронавируса

ФИФА постановила, что правила, которые обязывают клубы отпускать игроков для матчей сборных, не будут применяться в марте и апреле.
Фото: ФИФА
Об этом сообщает Sky Sports.

Данное решение принято в связи с распространением коронавируса по всему миру.

В ФИФА решили, что проведение матчей может представлять риск для здоровья футболистов и болельщиков.

Кроме того, организация рекомендует отложить запланированные международные встречи до тех пор, пока обстановка не станет безопасной.

Ранее были отменены все матчи топ-5 европейских лиг. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы также были перенесены на неопределенный срок.


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Теги: ФИФА Коронавирус
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