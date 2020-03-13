ФИФА разрешила клубам не отпускать игроков в сборные из-за коронавируса

ФИФА постановила, что правила, которые обязывают клубы отпускать игроков для матчей сборных, не будут применяться в марте и апреле.

Фото: ФИФА

Об этом сообщает Sky Sports.



Данное решение принято в связи с распространением коронавируса по всему миру.



В ФИФА решили, что проведение матчей может представлять риск для здоровья футболистов и болельщиков.



Кроме того, организация рекомендует отложить запланированные международные встречи до тех пор, пока обстановка не станет безопасной.



Ранее были отменены все матчи топ-5 европейских лиг. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы также были перенесены на неопределенный срок.