"Все хорошо, мы тут закрылись дома. Думаю, решение о переносе Евро-2020 было правильным, ведь игроки не могут нормально тренироваться, а значит, не могут и нормально подготовиться к соревнованиям. Последствия? Не знаю. Очень сложно сейчас что-то прогнозировать в такой ситуации. Поэтому давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события.
В Италии ситуация тяжелая. На мой взгляд, самая опасная проблема в том, что очень мало мест в больницах. Самое главное, когда ты выходишь из дома и разносишь вирус, госпитали не успевают принимать пациентов. Для моей нации это сейчас самый острый вопрос. Сейчас я понятия не имею, когда вернусь на родину. Мы не знаем, когда это все закончится, когда возобновится чемпионат. Но сначала нужно победить вирус, а потом уже думать об остальном", — приводит слова Карреры "Матч ТВ".
Напомним, что Массимо Каррера тренировал московский "Спартак" с 2016-го по 2018-й год. Итальянский специалист привёл "красно-белых" к чемпионству в сезоне 2016/2017 - первому за 16 лет в России, а также завоевал с командой Суперкубок страны.
Каррера - о коронавирусе: для моей нации - это острый вопрос
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, ныне работающий в греческом АЕКе, прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Греции и Италии.
Фото: AP
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