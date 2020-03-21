Фалькао раскритиковал участников челленджа с туалетной бумагой

Форвард "Галатасарая" и сборной Колумбии Радамель Фалькао негативно отозвался о новом челлендже с туалетной бумагой.

Многие футболисты, включая форварда "Барселоны" Лионеля Месси, поучаствовали в челлендже, смысл которого заключается в том, чтобы набивать рулоном туалетной бумаги вместо мяча. Необычное развлечение футболисты придумали, находясь на карантине из-за коронавируса.



"Предупреждаю, я не планирую и не собираюсь участвовать в этой клоунаде с туалетной бумагой", - написал Фалькао в "сториз" в "инстаграме".



Позднее колумбиец пояснил, что уважает всех участников, но считает, что есть более эффективные способы обратить внимание на проблему.