Напомним, что в России Алиев выступал за "Локомотив" и "Анжи".
- Порядок будет. Я уберу всех, кто там есть, и кого там нет. Поставлю новых молодых людей, которые будут работать и переживать за украинский футбол, начиная от любителей и заканчивая профессионалами. Старики не засиделись, они заворовались.
Всегда готов в президенты УПЛ. Даже президентом УАФ готов быть, - заявил Алиев Footboom.
Отметим, что выборы президента УПЛ запланированы на 27 апреля.
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"Старики не засиделись, они заворовались". Алиев выразил готовность стать президентом УПЛ
Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев заявил, что готов занять пост главы лиги.
Фото: dynamomania
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