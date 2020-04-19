Об этом сообщает "Прессбол".
По информации источника, после матча "Динамо" - "Витебск" (0:1) удаленный на 85-й минуте Хачериди пытался ударить главного арбитра Сергея Чистова в подтрибунном помещении.
Также сообщается, что массажист команды оскорблял судейскую бригаду и угрожал арбитрам расправой.
Отметим, что в составе "Динамо" также был удален Габи Кики.
Хачериди пытался ударить судью в чемпионате Белоруссии
Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди вступил в конфликт с судьями, который едва не закончился потасовкой.
ФК "Динамо-Брест"
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