АЗ недоволен решением досрочно завершить сезон чемпионата Нидерландов

Генеральный директор АЗ Роберт Эйнхорн высказался о досрочном завершении нынешнего сезона без определения чемпиона.



"Наши предложения остались без ответа. Мы всегда шли по согласованному пути, на котором солидарность и компенсация сильно влияли на протяжении всего процесса. Мы не согласны с итоговым распределением путевок в еврокубки. Мы разочарованы этим решением", - сказал Эйнхорн.



На момент приостановки голландского чемпионата первое место в турнирной таблице занимал "Аякс", у которого было 56 очков. На втором месте был АЗ (56 очков), а на третьем - "Фейеноорд", набравший 50 баллов.