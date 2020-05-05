Бондаренко - о карантине в Африке: с нарушителями не нянчатся, дубинкой дадут или стрельнут

Российский тренер Виктор Бондаренко, известный по работе в Африке, рассказал о борьбе с коронавирусом в Южно-Африканской республике.

Фото: Soccernews