- Был пятый режим опасности, который считается самым высоким, но недавно выступил президент страны и снизил его до четвертого. Здесь всё более благополучно, чем в Европе. Уже можно выезжать на машине в магазины, аптеки.
Но с нарушителями не нянчатся. Дубинкой дадут или стрельнут, если не выполняешь требования, и все. Понимаете, коренное население не всегда сознательное, — цитируют специалиста Известия.
70-летний Виктор Бондаренко работал с клубами ЮАР, Мозамбика, Египта и Анголы, руководил национальной сборной Мозамбика. Также специалист работал в московском "Динамо" и ростовском СКА.
Специалист дважды признавался тренером года в Мозамбике, тренером года в ЮАР, лучшим иностранным тренером Анголы.
В ЮАР известно о 7 572 случаях заражения COVID-19, зафиксировано 148 смертей, 2 746 человек вылечилось.
Бондаренко - о карантине в Африке: с нарушителями не нянчатся, дубинкой дадут или стрельнут
Российский тренер Виктор Бондаренко, известный по работе в Африке, рассказал о борьбе с коронавирусом в Южно-Африканской республике.
Фото: Soccernews
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