"Нужно прекратить сравнивать женский футбол с мужским. Больно слышать такие сравнения.
Люди говорят, что я 6 раз признавалась лучшей футболисткой мира, но ни разу не выигрывала чемпионат мира. Ну, Месси и Роналду тоже становились лучшими футболистами мира, но и они не были чемпионами мира. Но это преподносят по-другому", - цитирует Марту The Telegraph.
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"Больно это слышать". Бразильская футболистка Марта призвала прекратить сравнивать женский футбол с мужским
Футболистка сборной Бразилии Марта заявила, что не нужно сравнивать женский футбол с мужским.
Фото: РПЛ
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