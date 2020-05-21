"Больно это слышать". Бразильская футболистка Марта призвала прекратить сравнивать женский футбол с мужским

Футболистка сборной Бразилии Марта заявила, что не нужно сравнивать женский футбол с мужским.

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"Нужно прекратить сравнивать женский футбол с мужским. Больно слышать такие сравнения.Люди говорят, что я 6 раз признавалась лучшей футболисткой мира, но ни разу не выигрывала чемпионат мира. Ну, Месси и Роналду тоже становились лучшими футболистами мира, но и они не были чемпионами мира. Но это преподносят по-другому", - цитирует Марту The Telegraph.