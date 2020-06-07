Экс-игрок "Рубина" Карлос Эдуардо положительно высказался о Путине

Бывший полузащитник "Рубина" Карлос Эдуардо положительно охарактеризовал Россию и ее президента Владимира Путина.

Фото: Getty Images

- Россия - очень крутая страна, а Путин - очень правильный мужик, - цитирует бразильца канал Анара Ибрагимова в Яндекс.Дзен.



32-летний хавбек выступал за казанский клуб с 2010 по 2016. В футболке "Рубина" он вышел на поле в 46-ти матчах РПЛ и забил 6 голов.



Также Карлос выступал за "Хоффенхайм", "Гремио", "Атлетико Минейро".