Левченко: я считаю неправильным, когда украинские футболисты едут играть в Россию. У нас конфликт

Экс-хавбек "Сатурна" и сборной Украины Евгений Левченко выразил отношение к своим соотечественникам, играющим в России.

Фото: Facebook Левченко