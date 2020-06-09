- Я считаю это неправильным. Не вижу этому никаких оправданий. Лично я для себя решил, что пока не поеду в Россию. Не потому что у меня нет друзей, или я не люблю приезжать в Россию. Просто потому что у нас конфликт, - цитирует Левченко Sports.ru.
За свою карьеру Левченко чаще выступал за клубы из Нидерландов. В России игрок защищал цвета "Сатурна" и ЦСКА. На Украине успел поиграть за "Гарант" и "Шахтер".
Также известен по шоу "Холостяк" на российском телеканале ТНТ.
Левченко: я считаю неправильным, когда украинские футболисты едут играть в Россию. У нас конфликт
Экс-хавбек "Сатурна" и сборной Украины Евгений Левченко выразил отношение к своим соотечественникам, играющим в России.
Фото: Facebook Левченко
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