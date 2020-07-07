Финал Кубка Украины будет судить женщина-арбитр

8 июля в Харькове состоится финальный матч Кубка Украины. Финал, в котором сыграют киевское "Динамо" и "Ворскла", будет судить Екатерина Монзуль.
Фото: "Укринформ"
Украинская ассоциация футбола назначила на матч женскую бригаду аритров. Монзуль будут помогать Марина Стрелецкая и Александра Ардашева.

В то же время за системой VAR будет работать Виталий Романов.

Кубок страны будет иметь огромное значение для обоих клубов. Киевское "Динамо" ведёт борьбу за второе место в турнирной таблице УПЛ. При этом киевляне вполне могут финишировать на четвёртой строчке. А игрокам "Ворсклы" за победу в Кубке пообещали огромные премиальные.


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Теги: Динамо Киев Ворскла
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