Армейцы предложили за хавбека 7 миллионов евро, чтобы получить 90 процентов прав на колумбийского футболиста. Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал "Ривер Плейт" на миллион меньше.
Контракт Хорхе рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины полузащитник провел 8 матчей и забил 2 гола.
22-летний футболист за свою карьеру успел также поиграть в украинских "Карпатах" и "Севилье".
Источник: твиттер GolCaracol
"Ривер Плейт" получил предложение от ЦСКА о трансфере Карраскаля за 7 млн евро
"Ривер Плейт" получил предложение от московского ЦСКА о покупке полузащитника Хорхе Карраскаля.
Фото: Getty Images
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