Россиянка Карпова подписала контракт с "Эспаньолом"

Нападающая Надежда Карпова перешла в "Эспаньол".

Фото: ФК "Эспаньол"

Контракт с 25-летней россиянкой подписан на один сезон. Последним клубом Карповой была "Севилья", которую она покинула в июне этого года в связи с окончанием срока соглашения.



В минувшем сезоне Карпова провела в составе "Севильи" 20 матчей в женском чемпионате и Кубке Испании и забила шесть мячей.