Контракт с 25-летней россиянкой подписан на один сезон. Последним клубом Карповой была "Севилья", которую она покинула в июне этого года в связи с окончанием срока соглашения.
В минувшем сезоне Карпова провела в составе "Севильи" 20 матчей в женском чемпионате и Кубке Испании и забила шесть мячей.
Россиянка Карпова подписала контракт с "Эспаньолом"
Нападающая Надежда Карпова перешла в "Эспаньол".
Фото: ФК "Эспаньол"
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