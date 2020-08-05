Контракт с футболистом подписан до 2021 года с опцией продления на ещё один сезон. Также существует пункт, по которому в случае победы в Суперлиге Туран получит 500 тыс. евро в виде бонуса.
Турецкий футболист защищал цвета "Галатасарая" с 2004 по 2011 год, после чего был продан в мадридский "Атлетико", откуда потом перебрался в "Барселону". Минувший сезон Туран провёл на правах аренды в "Башакшехире", где в 9 матчах заработал 2 жёлтые карточки и не забил ни одного гола.
Туран вернулся в "Галатасарай"
Турецкий полузащитник Арда Туран вернулся в "Галатасарай", в котором начинал профессиональную карьеру.
Фото: сборная Турции
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