Туран вернулся в "Галатасарай"

Турецкий полузащитник Арда Туран вернулся в "Галатасарай", в котором начинал профессиональную карьеру.

Фото: сборная Турции

Контракт с футболистом подписан до 2021 года с опцией продления на ещё один сезон. Также существует пункт, по которому в случае победы в Суперлиге Туран получит 500 тыс. евро в виде бонуса.



Турецкий футболист защищал цвета "Галатасарая" с 2004 по 2011 год, после чего был продан в мадридский "Атлетико", откуда потом перебрался в "Барселону". Минувший сезон Туран провёл на правах аренды в "Башакшехире", где в 9 матчах заработал 2 жёлтые карточки и не забил ни одного гола.