Милевский прокомментировал ситуацию в Беларуси

Нападающий брестского " Динамо " Артем Милевский поделился своим мнением о протестах в Беларуси.

Фото: ФК "Динамо" Брест

"Я не сильно хочу говорить на эту тему, так как никогда не обсуждаю политику. Могу только сказать, что это безумие. Нельзя оставаться равнодушным в такой ситуации", - сказал Милевский в интервью ютуб-каналу "Бомбардир".



Отметим, что из-за нестабильной ситуации в Беларуси ближайшие матчи чемпионата страны перенесены.