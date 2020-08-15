"Я не сильно хочу говорить на эту тему, так как никогда не обсуждаю политику. Могу только сказать, что это безумие. Нельзя оставаться равнодушным в такой ситуации", - сказал Милевский в интервью ютуб-каналу "Бомбардир".
Отметим, что из-за нестабильной ситуации в Беларуси ближайшие матчи чемпионата страны перенесены.
Милевский прокомментировал ситуацию в Беларуси
Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский поделился своим мнением о протестах в Беларуси.
Фото: ФК "Динамо" Брест
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