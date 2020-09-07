Ван Дейк объяснил причину поражения от Италии

Защитник сборной Нидерландой Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от Италии (0:1) в матче Лиги Наций.

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— Думаю, Италия была голоднее и острее. Мы не смогли прессинговать их, особенно в первом тайме. Порой мы оставляли слишком много пространства, — заявил защитник в интервью пресс-службе УЕФА.



Также ван Дейк считает, что во втором тайме они исправили ситуацию, создали несколько моментов, но не смогли их реализовать.



Победа позволила Италии выйти на первое место в группе 1 Лиги A, набрав четыре очка. Нидерланды — вторые, с четырьмя очками.