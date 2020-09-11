Кононов: никуда я не ухожу. Еду домой на некоторое время

Главный тренер "Риги" Олег Кононов прокомментировал информацию о своей уходе с поста главного тренера клуба.

Фото: ФК "Рига"

"Никуда я не ухожу. Еду домой на некоторое время по семейным обстоятельствам, после чего вернусь к своим обязанностям в "Риге", - сказал Кононов.Ранее появилась информация, что специалист решил покинуть латвийский клуб."Рига", возглавляемая Кононовым с февраля этого года, после 17-и туров лидирует в чемпионате Латвии.Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина