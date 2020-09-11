"Никуда я не ухожу. Еду домой на некоторое время по семейным обстоятельствам, после чего вернусь к своим обязанностям в "Риге", - сказал Кононов.
Ранее появилась информация, что специалист решил покинуть латвийский клуб.
Бывший тренер "Спартака" Кононов покинул расположение "Риги"
"Рига", возглавляемая Кононовым с февраля этого года, после 17-и туров лидирует в чемпионате Латвии.
Источник: телеграм-канал Вячеслава Короткина
Кононов: никуда я не ухожу. Еду домой на некоторое время
Главный тренер "Риги" Олег Кононов прокомментировал информацию о своей уходе с поста главного тренера клуба.
Фото: ФК "Рига"
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