Специалист возглавил латвийский клуб в феврале этого года. Как сообщает источник, Кононов сослался на семейные обстоятельства и покинул расположение "Риги".
После 17-и туров в чемпионате Латвии "Рига" с 45 очками возглавляет турнирную таблицу. Следующий матч действующего чемпиона страны состоится завтра против "Вентспилса".
Напомним, что с 2018 по 2019 год Олег Кононов работал в московском "Спартаке". Также в чемпионате России специалист занимал должность главного тренера в "Краснодаре", "Ахмате" и "Арсенале".
Источник: "Спорт-экспресс"
Бывший тренер "Спартака" Кононов покинул расположение "Риги"
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Кононов решил покинуть "Ригу".
Фото: ФК "Спартак"
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