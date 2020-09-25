Сообщается, что 54-летний специалист удаленно попрощался с игроками "Риги". В ближайшее время официально будет объявлено о прекращении сотрудничества с Кононовым.
Кононов возглавил "Ригу" в феврале этого года. Под его руководством команда провела 18 матчей, в которых одержала 15 побед и потерпела 3 поражения.
Источник: Матч ТВ
Источник: Кононов покинул "Ригу"
Главный тренер "Риги" Олег Кононов решил прекратить сотрудничество с клубом.
Фото: ФК "Спартак"
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