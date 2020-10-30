Лахиялов объяснил, почему поддерживает слова Нурмагомедова про Макрона

Бывший футболист "Анжи" Шамиль Лахиялов прокомментировал высказывания российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Фото: ФК "Анжи"
— Если это свобода слова, то почему они не разрешают сказать в адрес секс-меньшинств или в адрес геев или лесбиянок. Чуть заденешь их, то это нельзя, толерантность, вы оскорбляете их чувства. А чувства верующих полтора миллиардов оскорбить — это значит свобода слова? Это двойные стандарты, поэтому мусульмане это никогда не примут и будут всегда защищать свои права, религию и своего Пророка, — рассказал Лахиялов в интервью Sport24.

Напомним, ранее российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался с резкой критикой позиции президента Франции Эммануэля Макрона после убийства школьного учителя в стране. Президент заявил, что из-за публикаций карикатур на пророка Мухаммеда в их стране не откажутся от различных карикатур и предложил сделать ислам во Франции "просвещенным".

Хабиб заявил, что подобные высказывания Макрона, которые идут под лозунгом якобы свободы слова, оскорбляют мусульман по всему миру. Он считает, что Аллах накажет за это.

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Теги: Анжи Хабиб Лахиялов
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