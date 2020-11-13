Дубль Видаля принес Чили победу над Перу

Матч 3 тура южноамериканского квалификационного турнира к ЧМ-2022 в Сантьяго между сборными Чили и Перу завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Фото: AFP

Сборная Чили в Сантьяго обыграла перуанцев со счетом 2:0 в рамках 3 тура квалификационного турнира КОНМЕБОЛ к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Победу хозяевам поля принес дубль полузащитника итальянского "Интера" Артуро Видаля, который отличился на 19 и 34 минутах встречи.



Чилийцы набрали в 3 матчах 4 очка и поднялись на шестую строчку турнирной таблицы южноамериканской группы, сборная Перу с 1 очком осталась на восьмой позиции.





ЧМ-2022. Квалификация. КОНМЕБОЛ



Чили - Перу 2:0 (2:0)



Голы: Видаль, 19, 34.