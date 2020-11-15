Источник: Тихонов покинет "Астану"

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов, скорее всего, покинет казахстанский клуб.

Сообщается, что российский специалист покинет пост главного тренера "Астаны" по окончании сезона. В чемпионате Казахстане осталось провести четыре тура.



Напомним, что Тихонов возглавил "Астану" 16 октября. За это время команда под его руководством одержала две победы и потерпела два поражения.



Источник: KazFootball