Сообщается, что российский специалист покинет пост главного тренера "Астаны" по окончании сезона. В чемпионате Казахстане осталось провести четыре тура.
Напомним, что Тихонов возглавил "Астану" 16 октября. За это время команда под его руководством одержала две победы и потерпела два поражения.
Источник: KazFootball
Источник: Тихонов покинет "Астану"
Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов, скорее всего, покинет казахстанский клуб.
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