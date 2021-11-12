Экс-тренер "Спартака" Кононов может возглавить украинский "Колос"

55-летний специалист находится шорт-листе украинского клуба наряду с Романом Григорчуком, Дмитрием Михайленко и Патриком ван Леувеном.
Предыдущим местом работы Кононова был ФК "Рига", который он покинул в ноябре 2020 года.
С ноября 2018 по сентябрь 2019 года Кононов возглавлял московский "Спартак".
Источник: Dynamomania.com
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Фото: РИА Новости