К Черчесову проявляет интерес руководство "Бешикташа". Российский специалист входит в число претендентов на должность наставника команды.
Сегодня, 9 декабря, в отставку с поста главного тренера "Бешикташа" подал Серген Ялчин. Стамбульский клуб уже составил шорт-лист кандидатов на должность наставника команды. В него входят Черчесов, а также Шенол Гюнеш, Даниэль Фарке и Джесси Марш.
Отметим, что на данный момент "Бешикташ" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции. В групповом раунде Лиги чемпионов стамбульская команда заняла последнее место в своей группе.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Черчесов может занять пост главного тренера "Бешикташа"
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может получить работу в Турции.
Фото: "Матч ТВ"