Ловчев отметил, что Черчесов принял правильное решение, возглавив венгерскую команду. По его словам, длительное нахождение без работы могло негативно повлиять на статус тренера.
"Ну, за Стасом следят - он с "Легией" выиграл чемпионат и Кубок Польши, со сборной России дошел до четвертьфинала на чемпионате мира. Хотя потом был неудачный Евро-2020, но предыдущие заслуги никуда не делись. <...> Конечно, нужно идти. Что тут думать? Тренер должен работать, если долго простаивать - могут и забыть", - заявил Ловчев.
Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была российская сборная, которую он покинул после неудачного выступления на Евро-2020. На турнире команда не пробилась в плей-офф, заняв последнее место в группе.
Источник: Советский спорт
Ловчев прокомментировал назначение Черчесова главным тренером "Ференцвароша"
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев отреагировал на назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера "Ференцвароша".
Фото: РИА Новости