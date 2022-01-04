— Нет, я не могу сказать, что российские футболисты слабее украинцев. Просто у нас есть все финансовые условия, чтобы не ехать в Европу, — приводит слова Боярского "СЭ".
Действующим лидером чемпионата России является "Зенит", набрав 38 очков в 18 матчах турнира. Команда Сергея Семака выигрывала соревнования последние три раза.
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Боярский: не скажу, что российские футболисты слабее украинцев. Просто у нас финансовые условия, чтобы не ехать в Европу
Болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал тот факт, что украинских футболистов в Европе выступает больше, чем российских.
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