По информации источника, Савин может привлечь спонсора и приобрести клуб из второй лиги Кипра, а затем переименовать его в ФК "Красава".
Владелец клуба рассматривает этот вариант из-за отсутствия на Кипре жестких ограничений по лимиту на легионеров, Савин собирается сохранить часть состава.
Также отмечается, что покупка может обойтись в небольшую сумму из-за наличия долгов у кипрского клуба.
31 мая Савин объявил о переезде "Красавы" из России. Ранее стало известно, что блогер продал свою квартиру в Санкт-Петербурге из-за финансовых проблем, с которыми столкнулся клуб. Генсек РФС сообщил, что в следующем сезоне "Красава" не будет выступать в ФНЛ-2.
В таблице группы 2 ФНЛ-2 "Красава" занимает 5-е место, набрав в 20 матчах 28 очков.
Источник: Metaratings
Савин может купить клуб из второй лиги Кипра и переименовать его в "Красаву"
Клуб российского экс-футболиста и блогера Евгения Савина "Красава" может продолжить существование на Кипре.
Фото: ФК "Красава"