Вчера турецкий клуб объявил о подписании контракта с россиянином по схеме "1+1". Отметим, что за "Демирспор" выступают бывший защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий, а также нападающий Марио Балотелли.
"Дзюбу ждет нелегкий чемпионат. Балотелли и Дзюба одновременно - это большой риск. Артем, добро пожаловать в мою страну! Я надеюсь, что это будет успешный этап. Но будет трудно", - цитирует Текке Eurostavka.
Фатих Текке выступал за "Зенит" с 2006 по 2010 год. В составе петербуржец турецкий футболист провел 91 матч, в которых забил 29 голов и отдал 8 результативных передач. Вместе с сине-бело-голубыми он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Профессиональную карьеру Текке завершил в 2012 году.
Текке: Дзюба и Балотелли в одной команде - большой риск
Экс-нападающий "Зенита" Фатих Текке поделился мнением о переходе форварда Артема Дзюбы в "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Адана Демирспор"