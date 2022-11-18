Журналист Gelderlander: возможно, в России Слуцкого считают больше европейцем, но в Нидерландах у него были трудности

Журналист нидерландской газеты Gelderlander Лекс Ламмерс рассказал, что у Леонида Слуцкого были проблемы с голландской ментальностью во время работы с "Виттесом".

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Российский тренер Леонид Слуцкий работал главным тренером голландского клуба "Витесс" в период с 1 июля 2018 года по 29 ноября 2019 года. Он руководил этой командой на протяжении 62 матчей – 27 побед, 15 ничейных результатов, 20 поражений и 96 набранных очков. После работы в "Витессе" Слуцкий тренировал казанский " – Возможно, в России Слуцкого считают больше европейцем, но в Нидерландах у него были трудности с голландской ментальностью. Мы задавали ему много вопросов на волнующие нас темы, но ему было трудно что-то объяснить, – цитирует Ламмерса Sport24 Российский тренер Леонид Слуцкий работал главным тренером голландского клуба "Витесс" в период с 1 июля 2018 года по 29 ноября 2019 года. Он руководил этой командой на протяжении 62 матчей – 27 побед, 15 ничейных результатов, 20 поражений и 96 набранных очков. После работы в "Витессе" Слуцкий тренировал казанский " Рубин " на протяжении 96 игр, из которого ушел по собственному желанию в начале этой недели. На данный момент Леонид Викторович находится без клуба.