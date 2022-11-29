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Селюк: Дзюба может перейти в команду получше "Кармиотиссы". Они слабые по финансам

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Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о том, что 34-летний российский нападающий Артём Дзюба может перейти в кипрскую «Кармиотиссу».
Фото: Getty Images
– Уверен, в эту команду он не перейдет, по финансам они слабые. Например, "Арис" богатая команда, могли взять Кокорина для привлечения внимания, потому что они развиваются. В "Кармиотиссе" максимальная зарплата от семи до десяти тысяч долларов. Не думаю, что Дзюба пойдет туда. Он может перейти в команду получше, – цитирует Селюка Metaratings.

Напомним, что Артем Дзюба прямо сейчас находится без клуба. В начале ноября текущего года он расторг свой контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в который он переходил в августе 2022 года в статусе свободного агента. Предыдущий сезон Артем проводил в "Зените", контракт с которым у него завершился по окончании сезона. Сам Дзюба недавно заявил, что планирует продолжить игровую карьеру. Главным претендентом на него среди российских клубов считается московское "Торпедо". На Кипре, в футбольном клубе "Арис", на данный момент выступает Александр Кокорин, до сих пор принадлежащий итальянской "Фиорентине".


Селюк Дзюба
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