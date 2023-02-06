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Александр Кержаков возглавит "Кармиотиссу"

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Экс-главный тренер "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков в ближайшие дни будет назначен главным тренером кипрской "Кармиотиссы".
Фото: Globall Look Press
Эту информацию подтвердил технический директор клуба Ттонис Антониу. Контракт с 40-летним россиянином будет подписан в ближайшие дни.

- Кержаков возглавит наш клуб. Мы очень рады, что "Кармиотисса" заполучила такого специалиста. Точные детали его контакта мы обсудим, как только россиянин прибудет на Кипр и подпишет официальное соглашение, - рассказал Антониу.

Ранее Кержаков возглавлял "Нижний Новгород", но был уволен перед стартом нынешнего сезона. На данный момент "Кармиотисса" с 23 очками идет десятой занимает 10-е место в чемпионате Кипра. "Арис", за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, занимает четвертое место, набрав 40 очков.

Источник: Sport24


Кержаков А
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