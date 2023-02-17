К нему применена санкция за административное правонарушение в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Савину вменялись в вину действия, направленные на дискредитацию российской армии.
Напомним, в прошлом году блогер записал видеоролик, в котором приняли участие сразу шесть украинских футболистов. Они выступили с заявлениями, которые российский суд счел провокационными и подрывающими авторитет отечественных вооруженных сил.
Буквально в течение следующих двадцати четырех часов были запрещены тренировки футбольной команды "Красава", которая базировалась в подмосковном Красногорске. Савин был вынужден покинуть территорию страны и перевезти клуб на Кипр.
Источник: "РИА Новости"
Блогер и экс-футболист Савин оштрафован на 50 тыс рублей за дискредитацию российской армии
Тверской районный суд города Москвы вынес наказание популярному блогеру и бывшему профессиональному футболисту Евгению Савину за дискредитацию ВС РФ.
Фото: "Матч ТВ"