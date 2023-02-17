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Блогер и экс-футболист Савин оштрафован на 50 тыс рублей за дискредитацию российской армии

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Тверской районный суд города Москвы вынес наказание популярному блогеру и бывшему профессиональному футболисту Евгению Савину за дискредитацию ВС РФ.
Фото: "Матч ТВ"
К нему применена санкция за административное правонарушение в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Савину вменялись в вину действия, направленные на дискредитацию российской армии.

Напомним, в прошлом году блогер записал видеоролик, в котором приняли участие сразу шесть украинских футболистов. Они выступили с заявлениями, которые российский суд счел провокационными и подрывающими авторитет отечественных вооруженных сил.

Буквально в течение следующих двадцати четырех часов были запрещены тренировки футбольной команды "Красава", которая базировалась в подмосковном Красногорске. Савин был вынужден покинуть территорию страны и перевезти клуб на Кипр.

Источник: "РИА Новости"


Савин
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