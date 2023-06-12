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Динияр Билялетдинов: у сборной России были странные матчи. Будет хорошо, если сыграем с Катаром

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Экс-полузащитник "Эвертона" Динияр Билялетдинов поделился мыслями о возможном товарищеском матче между сборными Катара и России.
Фото: ФК "Локомотив"
– Катар, мягко говоря, провалил чемпионат мира. А сейчас с кем сборная России может сыграть? Камерун отказался. Любая игра для сборной – полезная. Будет хорошо, если мы сыграем с Катаром.

У нас были странные матчи, и на голову национальная команда никого не была сильнее. На бумаге сборная России сильнее Катара, мастеровитее. Как будет в игре – неизвестно, – цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".

В минувшее воскресенье генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что достигнута принципиальная договоренность о проведении товарищеского матча с командой Катара. Игра состоится в сентябре на выезде. Во время мартовского окна дружина Валерия Карпина принимала Ирак в Санкт-Петербурге и добилась победы со счетом 2:0.

Оба гола записали на свой счет представители "Локомотива" Сергей Пиняев и Антон Миранчук. Для 18-летнего Пиняева забитый мяч стал дебютным в майке национальной команды. Более того, он превзошел рекорд Дмитрия Сычева, став самым молодым автором первого гола в составе сборной России.


Сборная России Сборная Катара Билялетдинов Д.
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