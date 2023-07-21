Канчельскис – на вопрос о приглашении Черчесова в "Тобол": у нас другие задачи

Генеральный директор казахстанского "Тобола" Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, рассматривает ли он вариант с назначением Станислава Черчесова на пост наставника команды из Костаная.

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59-летний Станислав Черчесов в настоящее время является свободным агентом. Его предыдущим клубом был венгерский "Ференцварош". Стан "зеленых орлов" российский специалист покинул 19 июля 2023 года. Его уволили с поста главного тренера команды после вылета из квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Отметим, что Черчесов возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021 года. Под руководством Станислава Саламовича клуб из Венгрии выиграл три трофея. — Тут уже нужно спрашивать у наших акционеров, ха-ха. Передам им эту информацию. Но у нас команда полностью уже готова к сезону. У нас другие задачи и мы начали подготовку. Если что-то менять, то не сейчас, — передает слова Канчельскиса Sport24 59-летний Станислав Черчесов в настоящее время является свободным агентом. Его предыдущим клубом был венгерский "Ференцварош". Стан "зеленых орлов" российский специалист покинул 19 июля 2023 года. Его уволили с поста главного тренера команды после вылета из квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Отметим, что Черчесов возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021 года. Под руководством Станислава Саламовича клуб из Венгрии выиграл три трофея.