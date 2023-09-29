Как утверждает источник, каждую неделю сервис будет транслировать до 3 игр саудовской Про-Лиги до завершения текущего сезона.
По итогам семи сыгранных туров чемпионата Саудовской Аравии лидером таблицы является "Аль-Иттихад" Карима Бензема, набравший 18 очков. Вторым с 18 очками идет "Аль-Хиляль", цвета которого защищают экс-полузащитник "Зенита" Малком и бывший нападающий "ПСЖ" Неймар. "Аль-Наср", в составе которого играет форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, с 15 очками замыкает пятерку сильнейших клубов.
Источник: "РБК-Спорт"
Сервис Okko купил телеправа на трансляцию матчей чемпионата Саудовской Аравии
Видеосервис Okko приобрел телеправа на показ матчей чемпионата Саудовской Аравии по футболу до конца сезона-2023/24
Фото: ФК "Аль-Хиляль"