- Быть может, нужно купить несколько российских футболистов, чтобы дела пошли в гору? Ха, вполне возможно. Такой вариант вероятен. Честно говоря, я затрудняюсь назвать конкретные фамилии российских игроков, которых хотел бы видеть у себя. Но нам нужны вратарь, левый защитник, нападающий - как видите, много вакантных позиций. Дзюбу взяли бы? Нет, не взяли бы. Я уже высказывал свое мнение об этом игроке.
Напомним, ранее нападающий Артем Дзюба выступал за "Адана Демирспор" с августа по ноябрь 2022 года. Российский форвард принял участие в 5 матчах за турецкий клуб, проведя на поле суммарно 220 минут, и забил один гол. С января этого года Дзюба защищает цвета московского "Локомотива". 35-летний футболист оформил 12+8 по системе гол плюс пас в 30 играх за "железнодорожников" во всех турнирах.
После 12 туров "Аланьяспор" набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции. В активе команды на данный момент 5 побед, 3 ничейных результата и 4 поражения.
Источник: "РБ Спорт"
Главный тренер "Аланьяспора": нам пригодились бы российские игроки, но Дзюбу мы бы не взяли
Главный тренер "Аланьяспора" Фатих Текке не взял бы в свою команду российского форварда "Локомотива" Артема Дзюбу.
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