"Да, подписали соглашение на один год", - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ". "Мурас Юнайтед", который возглавил Канчельскис, занял пятое место в завершившемся чемпионате Киргизии.
Ранее Андрей Канчельскис занимал пост главного тренера в "Уфе" и "Торпедо-ЗИЛе". Последним местом работы специалиста был казахстанский "Тобол", где Андрей Анатольевич был генеральным директором клуба.
Канчельскис подтвердил свое назначение на пост главного тренера "Мурас Юнайтед"
Экс-футболист английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис подтвердил свое назначение на пост главного тренера клуба из Киргизии.
Фото: личный архив Канчельскиса