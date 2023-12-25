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Канчельскис подтвердил свое назначение на пост главного тренера "Мурас Юнайтед"

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Экс-футболист английского "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис подтвердил свое назначение на пост главного тренера клуба из Киргизии.
Фото: личный архив Канчельскиса
"Да, подписали соглашение на один год", - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ". "Мурас Юнайтед", который возглавил Канчельскис, занял пятое место в завершившемся чемпионате Киргизии.

Ранее Андрей Канчельскис занимал пост главного тренера в "Уфе" и "Торпедо-ЗИЛе". Последним местом работы специалиста был казахстанский "Тобол", где Андрей Анатольевич был генеральным директором клуба.

Канчельскис Киргизия
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