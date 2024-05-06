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Севикян признан лучшим игроком "Ференцвароша" в апреле

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Форвард сборной Армении Эдгар Севикян стал лучшим футболистом "Ференцвароша" по итогам месяца.
Фото: ФК "Пари НН"
Бывший нападающий "Пари НН" Эдгар Севикян признан лучшим игроком "Ференцвароша" в апреле, сообщает пресс-служба венгерского клуба. В активе 22-летнего форварда сборной Армении 2 забитых мяча в 7 матчах по итогам минувшего месяца.

Напомним, нынешний сезон Севикян начинал в "Пари Нижний Новгород", перебравшись в Венгрию в январское трансферное окно. Всего за команду из Будапешта футболист провел на поле 378 минут в 13 играх.

Севикян Ференцварош Нижний Новгород
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