Севикян признан лучшим игроком "Ференцвароша" в апреле

Форвард сборной Армении Эдгар Севикян стал лучшим футболистом "Ференцвароша" по итогам месяца.

Фото: ФК "Пари НН"

Бывший нападающий "Пари НН" Эдгар Севикян признан лучшим игроком "Ференцвароша" в апреле, сообщает пресс-служба венгерского клуба. В активе 22-летнего форварда сборной Армении 2 забитых мяча в 7 матчах по итогам минувшего месяца.



Напомним, нынешний сезон Севикян начинал в "Пари Нижний Новгород", перебравшись в Венгрию в январское трансферное окно. Всего за команду из Будапешта футболист провел на поле 378 минут в 13 играх.