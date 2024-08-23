"Его игру можно сравнить с подбрасыванием монетки в воздух - никогда не знаешь, что выпадет. Так и с Мудриком – нельзя угадать, справится ли он со своей задачей или нет. Впрочем, я связываю большинство ошибок Миши не с его навыками игры в футбол, а с его выбором решений", - сказал Мареска.
Напомним, 23-летний украинский вингер присоединился к лондонскому "Челси" в январе 2023 года, перейдя из донецкого "Шахтёра". За это время Мудрик забил семь голов и отдал две голевые передачи в 41 матче за "аристократов". Во вчерашнем матче Лиги Конференций Михаил помог "Челси" победить швейцарский "Серветт" (2:0), украинский игрок провел на поле всю встречу.
Источник: Daily Mail
Новый главный тренер "Челси" сравнил игру Михаила Мудрика с подбрасыванием монетки
Новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своей оценкой игры украинского полузащитника Михаила Мудрика.
Фото: ФК "Челси"