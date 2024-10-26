"Пусть поиграет, но я не думаю, что он там будет доигрывать там свою карьеру. Думаю, он немного там поиграет, всё-таки эта лига не такая сильная, как европейская, итальянская там или испанская. Поэтому, мне кажется, вернется", - приводит слова Наумова "ВсеПроСпорт".
Алексей Миранчук в июле 2024 года перешёл в американский клуб "Атланта Юнайтед", который выступает в МЛС. С момента своего перехода российский полузащитник принял участие в 10 официальных матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
В настоящее время 29-летний футболист вместе с "Атлантой" выступает в 1/8 финала МЛС, где противостоит команде "Интер Майами" с Лионелем Месси в составе. Счёт в серии до двух побед 1:0 в пользу "Интера".
Наумов - о Миранчуке в МЛС: там немного поиграет и вернётся
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о перспективах выступления российского полузащитника Алексея Миранчука в МЛС.
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