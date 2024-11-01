"Это чистой воды провокация. И мне, хоть и редко, доводилось оказываться в таких ситуациях. Сейчас на пресс-конференциях это обычное явление. И такие мерзкие типы прекрасно знают, что вывести из себя тренера после неудачно проведенного матча не составляет труда. Как реагировать на такую подлость? Мне проще всего дать дежурный совет — быть сдержанным, не идти на поводу у таких склочников", - приводит слова Романцева "СЭ".
13 октября сборная Казахстана в домашнем матче 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/25 проиграла команде Словении со счётом 0:1. На послематчевой конференции один из журналистов, одетый в футболку французского футбольного клуба "ПСЖ", задал Стансилаву Черчесову вопрос на казахском языке. Российский тренер в ответ шутливо спросил, не по-французски ли он сейчас говорит.
После случившегося инцидента многие в Казахстане подвергли Черчесова критике, так как посчитали его высказывание оскорбляющим казахский язык.
"Это провокация". Романцев назвал журналиста, задавшего Черчесову вопрос на казахском языке, мерзким типом
Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал скандальную ситуацию с наставником сборной Казахстана Станислава Черчесова, которому на пресс-конференции задали вопрос на казахском языке.
Фото: Казахстанская федерация футбола