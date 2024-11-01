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"Это провокация". Романцев назвал журналиста, задавшего Черчесову вопрос на казахском языке, мерзким типом

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Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал скандальную ситуацию с наставником сборной Казахстана Станислава Черчесова, которому на пресс-конференции задали вопрос на казахском языке.
Фото: Казахстанская федерация футбола
"Это чистой воды провокация. И мне, хоть и редко, доводилось оказываться в таких ситуациях. Сейчас на пресс-конференциях это обычное явление. И такие мерзкие типы прекрасно знают, что вывести из себя тренера после неудачно проведенного матча не составляет труда. Как реагировать на такую подлость? Мне проще всего дать дежурный совет — быть сдержанным, не идти на поводу у таких склочников", - приводит слова Романцева "СЭ".

13 октября сборная Казахстана в домашнем матче 4-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2024/25 проиграла команде Словении со счётом 0:1. На послематчевой конференции один из журналистов, одетый в футболку французского футбольного клуба "ПСЖ", задал Стансилаву Черчесову вопрос на казахском языке. Российский тренер в ответ шутливо спросил, не по-французски ли он сейчас говорит.

После случившегося инцидента многие в Казахстане подвергли Черчесова критике, так как посчитали его высказывание оскорбляющим казахский язык.

Станислав Черчесов Сборная Казахстана Олег Романцев
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