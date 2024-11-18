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Мостовой: Гвардиола не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Пусть казахи не обижаются, но они ничего не выиграют

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поддержал главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова после провала в Лиге Наций.
Фото: Getty Images
"Гвардиола, как и Черчесов, не смог бы побеждать со сборной Казахстана. Станислав знал, куда шел и какой будет результат. Пусть казахи не обижаются на меня, но они ничего никогда не выигрывали, и не выиграют. Конечно, если у них новый Месси не появится", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Сборная Казахстана под управлением российского тренера Станислава Черчесова уступила сборной Норвегии (0:5) в заключительном туре Лиги Наций Б. Подопечные Черчесова заняли последнее место в группе с Норвегией, Австрией и Словенией, набрав 1 очко в 6-ти матчах. 0 забитых и 15 пропущенных голов Казахстана в группе - худший результат в истории турнира.

Ранее в СМИ появилась информация, что Станислав Черчесов может продолжить карьеру в России. Сообщалось, что в его назначении на пост главного тренера заинтересован грозненский "Ахмат".

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