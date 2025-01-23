В игре 7-го тура Лиги Европы, которая завершилась победой ПАОКа 2:0, Чалов ассистировал на 56-й минуте, а на 64-й был заменён.
«Он был очень хорош в матче против «Славии». У Чалова был хороший настрой на победу. Второй гол команда забила благодаря его отбору, после чего он отдал голевую передачу.
Низкая результативность? Думаю, это вопрос психологии. Чалов упустил несколько голевых моментов, но его результативность зависит ещё и от роли в ПАОКе, когда нападающие в игре освобождают место для полузащитников», — отметил Петротос в беседе с Metaratings.
Чалов стал игроком ПАОКа в августе 2024 года, перейдя из ЦСКА за 3 миллиона евро. В текущем сезоне нападающий провёл за новый клуб 28 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с ПАОКом рассчитан до 30 июня 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Чалова составляет 9 миллионов евро.
В греческой Суперлиге ПАОК занимает четвёртое место. В Лиге Европы клуб расположился на 17-й строчке и имеет шансы на выход в плей-офф турнира. В последнем матче группового этапа Лиги ПАОКу предстоит встреча с «Реал Сосьедадом».
Чалов получил положительные отзывы о своей игре в Лиге Европы
Журналист Костас Петротос из Греции высоко оценил игру 26-летнего российского нападающего ПАОКа Фёдора Чалова в матче Лиги Европы против пражской «Славии».
Фото: ФК ПАОК