"Разговаривали с Моуринью относительно недавно, пригласили в Россию. Сказал, что готов приехать. Когда? Когда я позову. Осталось, чтобы стабильность в мире была", - сказал Овчинников "РБ Спорт".
Моуринью возглавляет "Фенербахче", с которым занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. В тренерской карьере португалец выиграл все три главных европейских турнира - Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Лигу конференций. В 2003 и 2004 годах он два раза подряд побеждал в номинации "Лучший тренер" по версии УЕФА.
Овчинников: Моуриньо выразил готовность приехать в Россию
Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников сообщил о готовности португальского тренера Жозе Моуринью приехать в Россию на тренерские курсы.
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