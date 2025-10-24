Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
5 - 0 5 0
ЕнисейЗавершен
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
УралЗавершен

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
0 - 0 0 0
Унион1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Греческий журналист рассказал о адаптации Чалова в ПАОКе

Журналист из Греции Костас Петротос прокомментировал игру нападающего Федора Чалова за ПАОК.
Фото: ФК ПАОК
"Чалов против "Лилля" был хорош. Только положительные высказывания про него. До сих пор у него были проблемы с адаптацией. Теперь, думаю, он начинает понимать, что от него ждёт тренер и команда", - сказал журналист в интервью Metaratings.

23 октября ПАОК играл против "Лилля" в рамках группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу греческого клуба. Федор Чалов провел на поле 66 минут и отдал голевую передачу.

Российский нападающий перешел в ПАОК в начале августа 2024 года. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Всего за клуб Чалов сыграл 53 матча, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.

