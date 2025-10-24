"Чалов против "Лилля" был хорош. Только положительные высказывания про него. До сих пор у него были проблемы с адаптацией. Теперь, думаю, он начинает понимать, что от него ждёт тренер и команда", - сказал журналист в интервью Metaratings.
23 октября ПАОК играл против "Лилля" в рамках группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу греческого клуба. Федор Чалов провел на поле 66 минут и отдал голевую передачу.
Российский нападающий перешел в ПАОК в начале августа 2024 года. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Всего за клуб Чалов сыграл 53 матча, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач.
Греческий журналист рассказал о адаптации Чалова в ПАОКе
Журналист из Греции Костас Петротос прокомментировал игру нападающего Федора Чалова за ПАОК.
Фото: ФК ПАОК