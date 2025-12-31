Матчи Скрыть

ФИФА запускает новую главную премию и отказывается от The Best

ФИФА объявила о создании новой официальной награды, которая придёт на смену премии The Best.
Фото: ФИФА
Проект будет реализован в рамках партнёрства со Спортивным советом Дубая (DSC) и станет единственной ежегодной церемонией награждения под эгидой ФИФА.

Соглашение о сотрудничестве было оформлено в виде меморандума о взаимопонимании, подписанного на Всемирном спортивном саммите в Дубае. В рамках нового формата ФИФА планирует ежегодно отмечать лучших футболистов, тренеров и ключевых представителей футбольной индустрии.

Ожидается, что первая церемония в обновлённом формате пройдёт в 2026 году и станет частью долгосрочного партнёрства с Дубаем, который будет принимать мероприятие на постоянной основе.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что новая премия выйдет за рамки привычного награждения и предложит современный подход к подведению итогов футбольного года.

