ФИФА запускает новую главную премию и отказывается от The Best

ФИФА объявила о создании новой официальной награды, которая придёт на смену премии The Best.

Фото: ФИФА

Проект будет реализован в рамках партнёрства со Спортивным советом Дубая (DSC) и станет единственной ежегодной церемонией награждения под эгидой ФИФА.



Соглашение о сотрудничестве было оформлено в виде меморандума о взаимопонимании, подписанного на Всемирном спортивном саммите в Дубае. В рамках нового формата ФИФА планирует ежегодно отмечать лучших футболистов, тренеров и ключевых представителей футбольной индустрии.



Ожидается, что первая церемония в обновлённом формате пройдёт в 2026 году и станет частью долгосрочного партнёрства с Дубаем, который будет принимать мероприятие на постоянной основе.



Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что новая премия выйдет за рамки привычного награждения и предложит современный подход к подведению итогов футбольного года.