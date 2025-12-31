Матчи Скрыть

Роберто Карлос перенёс операцию

Бывший защитник "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос был госпитализирован во время отпуска на родине после проблем со здоровьем.
Фото: ФК "Реал Мадрид"
Поводом для обращения к врачам стали осложнения, выявленные в ходе обследования.

Как сообщает As, у экс-футболиста первоначально обнаружили тромб в ноге. Проведённое МРТ показало наличие сопутствующих проблем с сердцем, после чего было принято решение о срочном медицинском вмешательстве. Карлосу выполнили операцию по установке катетера.

Из-за возникших осложнений процедура заняла около трёх часов, однако, по информации источника, вмешательство прошло успешно. В настоящий момент состояние бывшего игрока не вызывает опасений.

Сообщается, что в ближайшие два дня Роберто Карлос останется под наблюдением врачей для дополнительного контроля и восстановления.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится