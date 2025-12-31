Роберто Карлос перенёс операцию

Бывший защитник " Реала " и сборной Бразилии Роберто Карлос был госпитализирован во время отпуска на родине после проблем со здоровьем.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Поводом для обращения к врачам стали осложнения, выявленные в ходе обследования.



Как сообщает As, у экс-футболиста первоначально обнаружили тромб в ноге. Проведённое МРТ показало наличие сопутствующих проблем с сердцем, после чего было принято решение о срочном медицинском вмешательстве. Карлосу выполнили операцию по установке катетера.



Из-за возникших осложнений процедура заняла около трёх часов, однако, по информации источника, вмешательство прошло успешно. В настоящий момент состояние бывшего игрока не вызывает опасений.



Сообщается, что в ближайшие два дня Роберто Карлос останется под наблюдением врачей для дополнительного контроля и восстановления.