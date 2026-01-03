Определился первый четвертьфиналист Кубка африканских наций

Сборная Сенегала первой пробилась в четвертьфинал Кубка африканских наций - 2025, взяв верх над Суданом в поединке 1/8 финала.
Сборная Сенегала
Встреча прошла 3 января и завершилась победой команды Сенегала со счётом 3:1. Уже на 6-й минуте суданцы вышли вперёд - отличился Аамир Абдалла. Сенегал сумел переломить ход игры в концовке первого тайма: на исходе получаса Папа Гейе восстановил равновесие, а в компенсированное время полузащитник забил второй мяч, оформив дубль.

Во втором тайме "Львы Теранги" контролировали ход встречи, а окончательный результат на 77-й минуте установил Ибрагим Мбайе, отправив третий мяч в ворота Судана.

Таким образом, сборная Сенегала стала первым участником стадии четвертьфинала турнира.

