Пономарев уверен, что чемпионат мира не перенесут из США

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии Rusfootball.info выразил мнение, что ФИФА не будет переносить матчи чемпионата мира из США в связи с событиями в Венесуэле.

Виктория Яковлева, "Не будет ФИФА переносить матчи чемпионата мира из США в другое место. Инфантино в хороших отношениях с Трампом. Нет, не будет речи об этом. Увы, никто даже не заикнется о том, что не следует проводить эти матчи в Штатах и что надо перенести их в другое место. И это, конечно же, безобразие. Уверен, что никто санкций там никаких не применит, игры чемпионата мира пройдут в США", — сказал Пономарев.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.