Экс-футболист "Баварии" и "Манчестер Сити" с детьми едва не утонул в Уругвае

Стали известны новые подробности инцидента с участием бывшего защитника "Баварии" и "Манчестер Сити" Мартина Демичелиса.
Фото: ФК "Манчестер Сити"
Информацию озвучили в эфире шоу A la Tarde на канале America TV.

Сообщается, что Демичелис отдыхал на пляже в Пунта-дель-Эсте вместе с детьми и племянницей. Во время купания их начало уносить течением, и семье потребовалась помощь. Несмотря на отсутствие дежурных спасателей, находившиеся поблизости серферы пришли на помощь и помогли выбраться из опасной зоны. Отмечается, что купание в этом месте официально запрещено.

Отмечается, что о произошедшем супруга футболиста Эванджелина Андерсон узнала не сразу - ей рассказали об инциденте уже спустя несколько дней.

