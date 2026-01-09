Экс-футболист "Баварии" и "Манчестер Сити" с детьми едва не утонул в Уругвае

Стали известны новые подробности инцидента с участием бывшего защитника "Баварии" и "Манчестер Сити" Мартина Демичелиса.

Фото: ФК "Манчестер Сити"

Информацию озвучили в эфире шоу A la Tarde на канале America TV.



Сообщается, что Демичелис отдыхал на пляже в Пунта-дель-Эсте вместе с детьми и племянницей. Во время купания их начало уносить течением, и семье потребовалась помощь. Несмотря на отсутствие дежурных спасателей, находившиеся поблизости серферы пришли на помощь и помогли выбраться из опасной зоны. Отмечается, что купание в этом месте официально запрещено.



Отмечается, что о произошедшем супруга футболиста Эванджелина Андерсон узнала не сразу - ей рассказали об инциденте уже спустя несколько дней.

